الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسى متحدثًا عن خيارات ميركاتو الصيف: كنت قريبًا من اللعب فى السعودية

ميسي
ميسي

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي عن الاختيارات التي كانت متاحة له بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

وقال ميسي في حواره مع مجلة “تايم” الأمريكية: “خياري الأول كان العودة لبرشلونة، لكنها لم تكن ممكنة وحاولت لكنها لم تحدث”.

أضاف: “صحيح أنني فكرت كثيرًا بعد ذلك في الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أعرف البلد وقد أنشأوا بطولة قوية جدًا يمكن أن تصبح دوريًا مهمًا في المستقبل القريب”.

وتابع “بصفتي سفيرًا للسياحة في البلد كانت وجهة تجذبني خاصة، لأنني استمتعت بكل ما زرته فيها وكيف تنمو كرة القدم في البلاد، وبسبب الجهود التي يبذلونها لخلق بطولة من النخبة كانت؛ إمّا السعودية أو الدوري الأمريكي وكلا الخياران كانا مثيران للاهتمام بالنسبة لي”.

وانتقل ميسي إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الماضي، في صفقة قدرتها وسائل إعلام أمريكية بـ20 مليون دولار سنويًا، مع منحه حصة من أسهم النادي بعد اعتزاله.

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