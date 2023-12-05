“القاهرة الإخبارية”: نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين "لا إمكانية لاستعادتهم جميعًا"

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات المحتجزين، أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعًا الآن؛ وفقًا لتقارير إسرائيلية.

وأكدت التقارير، أنه خلال اجتماع نتنياهو بعائلات المحتجزين، عمت الفوضي أرجاء الاجتماع مع المجلس الوزراي برئاسة نتنياهو.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "تيامز أوف إسرائيل" أن نتنياهو قال ردًا على سؤال حول سبب عقده هو ووزير الدفاع يوآف جالانت مؤتمرين صحفيين منفصلين بفارق دقائق، إنه اقترح على وزير الدفاع عقد مؤتمر صحفي مشترك ولكنه اتخذ قراره بذلك، لكن حاول إخفاء الانقسام، مشيرا إلى أنه ووزير الدفاع وبقية القيادة الإسرائيلية "يعملون معًا" لتحقيق أهداف الحرب.

واعترف نتنياهو بأن "هناك اختلافات في الرأي حول كيفية تحقيق كل هذه الأهداف"، لكنه قال إن واشنطن وتل أبيب تمكنتا على نطاق واسع من التغلب عليها، كما أقر بوجود بعض الخلافات "حول القضايا الإنسانية".