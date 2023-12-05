الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد جندى وإصابة 3 آخرين فى قصف إسرائيلى لموقع عسكرى جنوب لبنان

جيش لبنان
جيش لبنان

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة 3 جنود واستشهاد جندي، إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد مراكزهم في جنوب لبنان، ليكون أول قتيل من المؤسسة العسكرية اللبنانية منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم الثلاثاء، تعرض مركز عسكري للجيش في منطقة النبي عويضة - العديسة لقصف من قبل العدو الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة ثلاثة آخرين".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن دبابة إسرائيلية متمركزة في مستوطنة مسكافعام، أطلقت 4 قذائف استهدفت تلة العويضة شمال العديسة قرب موقع للجيش اللبناني، لكنها أكدت لاحقا وقوع إصابات في صفوف جنود الجيش اللبناني بعد استهداف موقعهم في تلة العويضة جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني بوقت سابق، عن استهداف 4 مواقع للقوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية جنوب لبنان، فيما جددت القوات الإسرائيلية بدورها القصف على أكثر من بلدة لبنانية.

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