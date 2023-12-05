الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد إحدى منافذ البيع المتنقلة لمبادرة تخفيض الأسعار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، إحدى منافذ البيع المتنقلة لمبادرة تخفيض الأسعار؛ للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين  من الأرز، وزيت الطعام، واللحوم ، والسكر التي تلبي احتياجات المواطنين.

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واستعرض محافظ بورسعيد السلع الغذائية المتوفرة داخل المنفذ «السيارة المتحركة»، وتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها وتوافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين وذلك للتيسير على المواطنين لإقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

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كما التقى عددا من المواطنين، وحرص على سؤالهم عن آرائهم في المبادرة التي توفرها محافظة بورسعيد للمواطنين، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهوده المستمرة لتوفير احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وتتضمن مبادرة تخفيض الأسعار بيع كيلو السكر بـ ٢٧ جنيها، وعبوة الزيت بـ ٤٥ جنيها، وسعر الأرز 1 كيلوجرام 21 جنيها، بالإضافة إلى مختلف السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30%.

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محافظ بورسعيد السلع الغذائية بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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