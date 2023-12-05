شكاوى من انقطاع خدمات الإنترنت.. والمصرية للاتصالات ترد

"مين النت قاطع عنده فى البيت؟".. منشور تداوله رواد السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، اشتكوا خلاله من انقطاع الخدمات في عدة مناطق من الجمهورية.

من جانبها، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن تأثر خدمات الإنترنت في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية نتيجة عطل تقني أصاب أحد اجهزة الشبكة الرئيسية.

وأكدت الشركة أن فريق العمل بإصلاح العطل وجاري استعادة الخدمة بشكل تدريجي على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وسيتم استعادة الخدمة بشكل كامل خلال الساعات القادمة.

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