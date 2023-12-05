القاهرة الإخبارية: سماع دوى انفجارات متتالية فى تل أبيب

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، في نبأ عاجل، عن سماع دوي انفجارات متتالية في تل أبيب.

إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها

وأشارت القناة إلى إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب وضواحيها الجنوبية.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، سمحت فيها بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.