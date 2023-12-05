الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"صائد الدرون".. "إيديكس 2023" يكشف عن قاتل الطائرات بدون طيار المصري

صائد الدراون
صائد الدراون

ارتبط اسمه في أذهان الكثيرين في أفلام هوليوود بـ"مصاص الدماء" الذي يتغذى على حساب أرواح ضحاياه، ذلك هو صائد الدرون أو ما يدعى "فامباير" وهو السلاح الذي ظهر في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023” الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الاثنين.

"والفامباير" هو نظام مضاد للطائرات بدون طيار "الدرون" ويعرف بأنه نظام حركي، يستخدم صواريخ صغيرة بشكل أساسي للتصدي لطائرات الدرون في السماء.

كما أنه يعتبر منظومة اشتباك مطورة بنظام الاتزان وتتبع الأهداف آليًا وقد شهدت هذه المنظومة تحديثًا في نسختها الحالية ليطلق عليها "صائد المسيرات" وهي مدعومة بمدفع عيار ١٤ ونصف ميللي متر، خارقة للدروع، وتجابه ويمكنها كشف الأهداف من الطائرات الدرون والمسيرات الانتحارية، وصائد الدرون والمسيرات الذي ظهر في المعرض هو من إنتاج الشركة العربية العالمية للبصريات.

اُستخدمت في حرب روسيا وأوكرانيا

استخدمت أوكرانيا هذا الصائد في حربها ضد روسيا وذلك بعد إمداد الولايات المتحدة لها بالعديد منه في حزمة من المساعدات الحربية لأوكرانيا في مواجهتها لروسيا، حيث لعبت الأنظمة الجوية بدون طيار أو  الطائرات بدون طيار دورًا مهمًا في الحرب وسعت أوكرانيا وروسيا بنشاط للحصول على طائرات دون طيار من الدول الحليفة.

وحينها لفت وكيل وزارة الدفاع  لشؤون السياسات، كولين كال، إلى أن "تسليم الأسلحة والمواد والأنظمة المدرجة في حزمة المساعدات سيبدأ في الأشهر العديدة المقبلة، لكن هذه الأسلحة والأنظمة في هذه الحزمة ليست مخصصة فقط للمعركة الحالية، ولكنها ستساعد أوكرانيا على حماية نفسها لسنوات مقبلة".

وجاء صائد الدرون والمسيرات ضمن العديد من الأسلحة التي شهدها معرض إيديكس، وهي ضمن الأسلحة محلية الصنع، والتي أثنى عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تضاهي نظيراتها العالمية.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 أمس الاثنين.

وحضر الافتتاح كلًا من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

مصاص الدماء فامباير صائد الدارون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس

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