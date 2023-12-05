الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قوات الدفاع الجوى تنظم فعاليات المنتدى العلمى الأول على هامش فعاليات "إيديكس 2023"

قوات الدفاع الجوي
قوات الدفاع الجوي

نظمت قوات الدفاع الجوي فعاليات المنتدى العلمي الأول لقوات الدفاع الجوى تحت عنوان "التحديات – المسيرات الجوية – نظرة إلى المستقبل" على هامش فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وبعض قادة قوات الدفاع الجوى للدول الشقيقة والصديقة ووفود رسمية رفيعة المستوى من الخبراء العسكريين وممثلي كبرى الشركات العالمية فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى.

وألقى الفريق محمـد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أعرب خلالها عن ترحيبه بكافة الوفود المشاركة فى المنتدى، مؤكدًا أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التواصل وتوفير البيئة الخصبة لتبادل الخبرات التى تسهم فى مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال أنظمة ومعدات ووسائل الدفاع الجوى لمجابهة التهديدات المحتملة.

وتضمن المنتدى العديد من الفعاليات التي شملت إدارة جلسة علمية، بحضور عدد من رؤساء الجامعات جرى فيها استعراض أبرز ما وصلت إليه التكنولوجيا المستخدمة في كافة التطبيقات العلمية والعملية، أعقبه عرض تقديمي لقوات الدفاع الجوي تناول التحديات الجوية الحديثة والتطور التكنولوجى والنظرة المستقبلية، كذلك عرض منتجات الشركات المصرية لأنظمة ومعدات الدفاع الجوى وأنظمة مجابهة الأسلحة غير النمطية، بالإضافة إلى عروض منتجات الشركات المشاركة بالمنتدى.

كما تضمنت الفعاليات حلقة نقاش لممثلي الوفود الأجنبية تناولت أساليب مجابهة التهديدات غير التقليدية الحديثة في ضوء تطوير الإمكانيات المتاحة وأساليب الاستخدام، علاوة على الاستفادة من التطور المستمر فى مجال أنظمة الدفاع الجوى الحديثة.

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إيديكس 2023 قوات الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي أنظمة الدفاع الجوي

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