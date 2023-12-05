الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى يزور أجنحة عدد من شركات "إيديكس 2023"

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عددا من أجنحة الشركات الصينية المشاركة بالمعرض وهى (سيتك، كاتك، بولى تك، نورينكو، CGWIC)، وكذا تفقد جناح شركة "كانك" التركية، كما تم تفقد جناحيّ دولتيّ الهند وأرمينيا بالمعرض، وذلك في ختام فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولى للصناعات الدفاعية EDEX 2023، والمقام بمصر خلال الفترة من ٤ حتى ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي

وخلال الجولة شدد الوزير "محمد صلاح" على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة، مضيفا أن ما يمتلكه "الإنتاج الحربي" وهذه الجهات من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف ويزيد من فرص إنتاج منتجات عسكرية جديدة يتم تصديرها للدول المحيطة.

عقب ذلك استمع وزير الدولة للإنتاج الحربى لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم بعرضها داخل المعرض، واستعرض الوزير أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بالمعرض، وأكد أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة  محمد عيد بكر، إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي، وجه الدعوة لهذه الشركات للقيام بزيارات ميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعرف على الإمكانات المتوفرة لديها على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون بدقة.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

EDEX الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الدولة للإنتاج الحربي المنتجات العسكرية والصناعات الدفاعية محمد عيد بكر

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