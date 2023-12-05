الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإنتاج الحربى: نسعى لتطوير التعاون مع باكستان فى مختلف المجالات

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، الفريق شاكر الله خطك رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا". جاء ذلك بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، على العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين مصر وباكستان، والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع الجانب الباكستاني في مختلف المجالات، فضلًا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك، مستعرضًا الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بالشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومواصفات المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة في معرض "EDEX 2023"، وتمت مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

من جهته؛ أكد رئيس شركة الصناعات الثقيلة الباكستانية "تاكسيلا" على اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ضوء ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها في تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين، خاصة في مجال التصنيع العسكري، مشيدًا بمعروضات "الإنتاج الحربي" داخل معرض "EDEX 2023"، والتي تعكس تطورًا ونقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري المصري، معربًا عن تمنياته بالمزيد من النجاح لمعرض مصر الدولي الثالث للصناعات الدفاعية، ولافتًا إلى أن الجانب الباكستاني يشارك بعدد (٦) جهات عارضة داخل المعرض بالنسخة الجارية.

بدوره، صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، بأن الوزير "محمد صلاح" أكد، خلال اللقاء، على أن الإنتاج الحربى يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته، إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له، وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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