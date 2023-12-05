"الناشرين المصريين" يُعلن فتح الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، عن فتح باب الاشتراك في "جائزة النشر التشجيعية"، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف جنيه، مناصفة بين الاتحاد والهيئة العامة للكتاب، على أن يفوز بها ناشر واحد فقط.وذلك اعتبارًا من يوم 10 وحتى 30 ديسمبر الجاري.

شروط التقدم لجائزة النشر التشجيعية

وأوضح اتحاد الناشرين المصريين، أن من شروط التقدم "أن يكون العضو المتقدم للجائزة مقيد بسجلات الاتحاد بما لا يزيد عن عشر سنوات، حيث أن الجائزة لتشجيع دور النشر الحديثة، أن يكون العضو قد أنتج فى فترة عضويته ما لا يقل عن 25 عنوانا، ألا يقل عدد فروع المعرفة لإصداراته عن خمسة فروع، ألا يكون قد تعرض لأى عقوبة خلال فترة عضويته، أن يكون العضو مسددًا لالتزاماته المالية لاتحاد حتى تاريخ المسابقة، ألا يكون العضو قد فاز بهذه الجائزة فى أعوام سابقة، أن تكون كافة الكتب المقدمة للجائزة مطبوعة فى جمهورية مصر العربية وحاصلة على أرقام إيداع من دار الكتب المصرية.

ودعا اتحاد الناشرين المصريين، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من ينطبق عليهم معايير الاشتراك فى تلك المسابقة أن يقوموا بتسليم قائمة بإصداراتهم ونسخة من هذه الإصدارات اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر وحتى 30 من الشهر ذاته، واستيفاء النموذج وإرساله مع قائمة المطبوعات وعينة من كل إصدار قبل هذا التاريخ، علمًا بأن الجائزة سوف يتم تسليمها فى الحفل الختامى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب والنماذج المرشحة للمسابقة لا ترد.

ومن معايير التقييم للجائزة: