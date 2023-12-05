الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 2065 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط 2 قضية تهريب

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2065 مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال الأمن العام: ضبط 31 قضية.

- فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 162 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3 قضايا).

واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة أمن المنافذ تهريب البضائع

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