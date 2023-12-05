الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 أشخاص ينصبون على مواطنين فى 5 ملايين جنيه بالمنوفية ومطروح

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية – مطروح" عن ضبط (فنى تمريض، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية) لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2،605،000 مليون جنيه) مـن بعض المواطنين بمحافظة المنوفية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وشراء الأجهزة الطبية مقابل أرباح مالية والتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها. 

كما تم ضبط (مالك محل أجهزة كهربائية - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2،500،000 مليون جنيه) من بعض المواطنين بمحافظة مطروح بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مالية، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم النصب والاحتيال الامن العام

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