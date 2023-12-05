مؤتمر جماهيرى لأمانة المرأة بمستقبل وطن بمركز بلبيس لدعم المرشح عبدالفتاح السيسى

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتورة هناء قنديل، أمينة المرأة، مؤتمرا حاشدا لدعم وتأييد الرئيس السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، وذلك بحضور مئات من السيدات والفتيات اللاتي حرصن على المشاركة فى المؤتمر، لرد الجميل للرئيس السسيي، الذى منحهن مكتسبات لم يحصلن عليها منذ قرون عديدة.

وقد بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القران الكريم، وتلا ذلك عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات الرئيس خلال العشر سنوات الماضية.

ممارسة الحق الدستورى

وقالت الدكتورة هناء قنديل أمينة المرأة لمركز ومدينة بلبيس، إن المرأة سوف تضرب أروع الأمثلة فى انتخابات الرئاسة القادمة، حيث سوف تتصدر الصفوف الأولى فى اللجان الانتخابية لتمارس حقها الدستورى وإرسال رسالة للعالم أن المصرية تقف خلف القيادة السياسية التى تتسم بالحكمة والحنكة، وأنها لديها الوعى وقادرة على اختيار رئيسها لتحقيق الأمن والأمان، وأشارت إلى أن الأمن والأمان هما مطلب المرأة فى المرحلة القادمة، ولن يتحقق ذلك إلا مع الرئيس السيسي.

وتحدث شريف الأهواني، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمركز بلبيس، بقوله إن القيادة السياسية تواجه تحديات خطيرة داخليا وخارجيا، في الفترة الحالية ويجب الوقوف خلف الرئيس السيسي، للعبور بالوطن لبر الأمان كما أنقذها من براثن الإخوان ومخططاتهم الشيطانية التى لا هدف لهم منها سوى النيل من أمن واستقلال البلاد.

وأشار إلى أن المرأة ليست نصف المجتمع، بل إنها المجتمع كله وإنها الأم والزوجة والأخت وإنها أكثر شخص يعرف معاناة المجتمع وهي سند زوجها في جميع الأعمال، وإنها سوف تشارك بقوة فى حشد المواطنين للنزول إلى اللجان الانتخابية لممارسة حقه الانتخابي.

وقالت الدكتورة شيرين الشوربجي، أستاذ الأورام بجامعة الزقازيق، إن الرئيس السيسي حقق إنجازات هائلة فى قطاع الصحة حيث نجح فى هو القضاء على فيروس سي بعد أن كانت مصر من أولى الدول المنتشر بها هذا المرض اللعين، وحرص على تطبيق التأمين الصحى فى العديد من المحافظات لرفع المعانة عن كاهل المواطنين وتوصيل الرعاية الصحية لهم مجانا، ودعت الجميع لضرورة النزول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم من أجل استقرار الوطن واستمرار مسيرة التنمية الشاملة.

وقال محمد الفار، رئيس لجنة الشئون القانونية بالحزب، إن المرأة المصرية، أكثر وعيا ودراية بالأحداث الجارية وما يحيق بالوطن من مخاطر وتحديات، وأن الواجب الوطني على الجميع التكاتف في المرحلة القادمة خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التطور والبناء.

المؤتمر

المؤتمر