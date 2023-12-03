الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حزب مصر المستقبل ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (فيديو)

المؤتمر
المؤتمر

نظم حزب مصر المستقبل، ضمن تحالف الأحزاب المصرية،  مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

 

حضر المؤتمر كل من المستشار رضا حجى، رئيس الحزب، والدكتور عصام قمر، نائب رئيس الحزب، الدكتور حمدى مرزوق، رئيس نادس الشرقية، واللواء مصطفى عبية، أمين تنظيم الحزب، والمهندس سمير أبو لبدة، أمين عام الحزب بالشرقية، والمهندسة هبة عرابى، أمين المرأة بمحافظة الشرقية والشيخ عباس شومان من الأزهر الشريف، والكاهن متياس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء “مطرانية الزقازيق ومنيا القمح” اللواء سيد وهيبى رئيس جمعية العسكريين  المتقاعدين بالشرقية، ومجموعة من قيادات الأحزاب، وعمداء الكليات والنواب، والشخصيات العامة والتنفيذية بالمحافظة.

 

وفى كلمته قال المهندس سمير أبو لبدة، أمين عام الحزب بالشرقية، إنني أرحب بالمتواجدين والضيوف، مؤكدا أنه هو وكل من يعرفه سيتوجه لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى قائلا: “لقد ذقنا مرارة اللا أمن وعرفنا معنى أن يتحكم فينا جماعة إرهابية، إلى أن استجاب الرئيس لنداءات الشعب وأنقذنا من براثن الإرهاب”.

 

وأوضح أن الرئيس قد أظهر لشعبه قوة وصلابة رأيه فى أحداث غزة الأخيرة، حين كشر هو والمؤسسة العسكرية عن أنيابه وجعل كبار الدول ترضخ لرغبة مصر، وأيده الملايين من أبناء الشعب واحتشدوا فى الميادين للتعبير عن موافقة الرئيس على كافة قراراته.

 

واختتم حديثه بأنه من الواجب على كل من يتحدث عن الأزمات التى تمر بها مصر أن ينظر لنعمة الأمان التى ننعم بها بفضل القيادة السياسية المصرية، وأن يدعم الرئيس السيسى حتى نظل ننعم بها.

 

وقال الدكتور حمدى مرزوق، رئيس نادى الشرقية، إن البلاد فى هذه المرحلة تحتاج لقائد قائد حكيم مدرك حجم التحديات، التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية، واجب على الجميع المشاركة بها.

 

وأوضح أن نادى الشرقية الرياضى، قد حصد فى السنوات الأخيرة عدة بطولات فى رياضة الهوكى، موضحا أن القيادة السياسية قد أصدرت توجيهات بدعم الشباب، مما أسفر عنه تحسن مستوى لاعبي النادي بفضل دعمه.

 

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مصر المستقبل تحالف الأحزاب المصرية رئيس الحزب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة

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