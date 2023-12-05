محطات مصرية تُسجل زلزالًا قويًا فى الصومال (صورة)

سجّلت محطات الزلازل المصرية؛ هزة أرضية قوية في الصومال، صباح اليوم الثلاثاء، تجاوزت قوتها حاجز الـ 5 درجات على مقياس ريختر.

ووفقًا للبيانات التي سجلتها محطات الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزفيزيقية، فإن زلزال الصومال وقع في الساعة 7:31 صباحًا بتوقيت القاهرة (8:31 بتوقيت الصومال)، بقوة 5.75 درجة على مقياس الزلازل، وعلى عمق 17 كيلومترًا.

كما سجلت محطات الزلازل عددًا من الهزات الأرضية الضعيفة على مدار الساعات الماضية في مناطق مصرية مختلفة، لكن لم تتجاوز في قوتها حاجة الـ 1.58 درجة.