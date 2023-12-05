الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خناقة" فى محل حلاقة وجثة ممزقة.. فما القصة؟

جثة
جثة

«دخل طلب منه الفلوس اللي عليه وضرب نفسه بالسكينة».. بهذه الكلمات أدلى شهود العيان بأقوالهم التفصيلية عن واقعة جثة شاب في محل حلاقة بمنطقة حلوان أمام جهات التحقيق.

محل حلاقة وسكين

وقال شهود العيان إن المجني عليه دخل فجأة محل حلاقة وتشاجر مع أحد الزبائن وطلب منه رد المبلغ، وعقب ذلك وقعت مشادة كلامية بين الاثنين ولكن خلال ذلك حاول المتوفي ضرب الآخر بسكين ولكن الأخير تفادها ودافع عن نفسه فدخلت السلاح في جسد المتوفي بالخطأ.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة حلوان 

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بيفيد بوجود جثة أمام محل للحلاقة بأحد الشوارع بحلوان.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب ثلاثينى مصاب بطعنة مطواة في القلب، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

شهود العيان جهات التحقيق ضرب نفسه جثة شاب

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