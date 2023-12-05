بناء 48 مدينة جديدة.. خطة الدولة لتحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق بالمصريين

تبنت الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد خطة لتحسين جودة الحياة وتوفير سكن لائق وبناء إنسان كان زائفًا أن يعيش حياة كريمة تليق بإنسانيته ومصرية.

والتزمت الدولة في عهد الرئيس بوضع برنامج للارتقاء بمشروعات وتطوير المدن العمرانية الجديدة التي تخطت نحو 48 مدينة عمرانية، وكذلك تطوير الريف المصري حيث تم تطوير 4500 قرية، فضلاً عن قيام الدولة المصرية بتطوير العشوائيات غير الآمنة المهددة للحياة في كافة محافظات الجمهورية.

وطورت الدولة خلال السنوات الماضية المستشفيات في مختلف المحافظات،كما قضت على فيروس سي وطورت منظومة التأمين الصحي وقضت على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة كما طورت منظومة التعليم.

مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

تطوير مشروعات الإسكان

تبنت الدولة خلال السنوات الماضية توسيع قاعدة المستفيدين وتوفير العديد من نماذج الإسكان المختلفة لمواجهة الطلب المتزايد بما يلبي احتياجات المواطن المصري وإطلاق مبادرة وحدة سكينة لكل مواطن، حيث تم تنفيذها من قِبَل الدولة المصرية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، وبلغ عدد المستفيدين من المشروع حوالي 2.5 مليون مواطن مصري، وقد بلغت تكلفته حوالي 154.8 مليار جنيه.

وتم تنفيذ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى المحافظات حتى عام 2022 في كل من محافظة الجيزة والقاهرة والشرقية والقليوبية وبورسعيد والمنوفية وأسيوط والمنيا وقنا وسوهاج والإسكندرية والدقهلية وبني سويف والأقصر والبحر الأحمر وأسوان والبحيرة والسويس والفيوم وجنوب سيناء والإسماعيلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء ومطروح والوادي الجديد.

مشروعات الإسكان لمتوسط الدخل

استمرت الدولة في استكمال منظومة تطوير مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، حيث بلغ عدد تنفيذ الوحدات السكنية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 773.3 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تخطت نحو 96.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

تطوير وإنشاء مدن الجيل الرابع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا هامًا باستغلال الأراضي غير المستغلة، مما ساهم في توفير فرص العمل وتنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة البيئة والحفاظ على موارد الطبيعة. لذا، قامت الدولة ببناء 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية حتى العام المالي 2022-2023، ومن أبرز هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والمنصورة الجديدة والعبور الجديدة والنوبارية الجديدة وأكتوبر الجديدة والفشن وبني سويف الجديدة وغرب أسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة والسويس الجديدة وإخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة والأقصر وطيبة وطوشكي الجديدة وسفنكس الجديدة وحدائق أكتوبر وحدائق العاصمة الجديدة.

العاصمة الإدارية الجديدة

خططت الدولة لإنشاء مدن جيل ذكي، حيث جاءت العاصمة الإدارية أول المدن، والتي فازت بموسوعة جينيس، تم تنفيذها بالكامل من خارج موازنة الدولة، حيث تم تنفيذها على مساحة 170 ألف فدان. كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، والتي تشمل مقارًا لرئاسة الوزارات والبرلمان، والأحياء السكنية والدبلوماسية والمالية. كما شمل مخطط العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذ مشروع مطار دولي على مساحة 16 كيلو متر، ومراكز تجارية على مساحة 402 كيلو متر.