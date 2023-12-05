صحة مطروح: قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية بقرية أبولهو البحرى الأربعاء والخميس

تنظم مديرية الصحة بمطروح، الأربعاء والخميس الموافق (٦ - ٧) ديسمبر الجارى، قافلة طبية مجانية بقرية أبولهو البحرى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية طبية المختلفة.

_ تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

_ التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تحت اشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

_ رؤية القيادة السياسية

واشار وكيل صحة مطروح إلى تقديم الخدمات الطبية من خلال إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، موضحا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.

_ قافلة طبية مجانية بالوحدة المحلية بالزيات وتجمعات أولاد الشايط

وفي سياق اخر كان قد انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية، أمس الإثنين، والتى تم نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بالوحدة المحلية بالزيات وتجمعات أولاد الشايط وتستمر حتى غدا الثلاثاء، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أبرز التخصصات الطبية في القافلة

وتقدم القافلة الطبية المجانية خدمات الكشف فى عده تخصصات تضمنت "الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد تنظيم الأسرة، الأسنان" بالإضافة إلى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحى وصيدلية مجانية.