الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محطات في حياة ناهد فريد شوقي

ناهد فريد
ناهد فريد

توفيت صباح اليوم الثلاثاء المنتجة الكبيرة  ناهد فريد شوقي عن عمر يناهز 73 عاما.

أعلنت خبر الوفاة الإعلامية أميرة بهي الدين، إذ كتبت عبر حسابها على فيسبوك: "ناهد فريد شوقي.. حبوبي.. إحنا لسه ماخلصناش الكلام.. ولا خلصنا الحكايات ولا لسه حققنا الأحلام.. كده برضه تمشي وتسيبيني".

وتستعرض “الدستور” في السطور التالية أبرز المعلومات عن المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي: 

- ولدت عام 1950.

- ابنة الفنانين فريد شوقي وهدى سلطان.

- أخت الفنانة رانيا فريد شوقي، من الوالد فريد شوقي.

أما عن الحياة الشخصية للفنانة ناهد فريد شوقي، فتزوجت مرتين. وعانت في حياتها بسبب وفاة ابنها فريد المرشدي حيث توفي فى حادث سيارة عام 2014.

أنجبت ابنتها ناهد السباعي من زوجها الثاني المخرج مدحت السباعي.

لها الكثير من الأعمال الناجحة والت تأتي على رأسها "لا تبكي يا حبيبي"، امرأة آيلة للسقوط" ومسلسل "زي القمر".

عملت كمنتجة تنفيذية ومشرفة على الإنتاج للكثير من المسلسلات التلفزيونية منها "لن أعيش في جلباب أبي"، وهو المسلسل الذي ترك بصمة كبيرة في مجال التلفزيون حيث كان من أكثر الأعمال الناجحة.

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