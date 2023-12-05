9 سنوات إنجازات.. تنفيذ 428 مشروع بـ مليار و300 مليون جنيه في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة والقيادة السياسية على دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها، حيث تعد واحدة من أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه، والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030، بالاعتماد على مقومات استثمارية واعدة في المناطق الصناعية بوادي النطرون وحوش عيسى.

مركزي وادي النطرون وحوش عيسى



وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن محافظة البحيرة تحتوي على منطقتين صناعيتين واعدتين في نطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى، وتعتبر هاتان المنطقتان محركا للتنمية في المحافظة. تم تنفيذ 428 مشروعًا في غضون 9 سنوات فقط، بتكلفة إجمالية قدرها 1.3 مليار جنيه.

وتتضمن هذه المشاريع 339 مشروعًا في منطقة صناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة، منها 526 قطعة مخصصة، وبتكلفة ترفيق قدرها 755.5 مليون جنيه. كما تم تنفيذ 89 مشروعًا في منطقة صناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدان من إجمالي 495 قطعة، منها 159 قطعة مخصصة، وبتكلفة ترفيق قدرها 277.9 مليون جنيه.

جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية ومسيرة الإنجازات وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إنجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم افتتاح بعضها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لقرية الأبعادية.