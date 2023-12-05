الأنبا باسيليوس يترأس الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية بسمالوط

افتتح الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

مدة الرياضة الروحية

تقام الرياضة الروحية حتى السابع من الشهر الجاري، حيث رحب راعي الإيبارشية، بالأب صموئيل فايز الفرنسيسكاني، رئيس دير سانت أوجيني، ببورسعيد.

وسيلقي الأب صموئيل موضوعات الرياضة الروحية بعنوان "ها أنا أصنع كل شيء جديدًا"، كدة تضمن اليوم الافتتاحي من الرياضة أيضًا عددًا من الفقرات الروحية المتنوعة.

هذا وترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى مرشدية السجون بمصر، اجتماع مجلس إدارة الخدمة، وذلك بمقر دار الصيافة، التابع للمطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، منسق عام خدمة مرشدية السجون، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو خدمات مرشدية السجون بمصر، حيث استمع صاحب النيافة إلى جميع تحديات، ومقترحات الحاضرين.

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا لمسؤولي الخدمة بعنوان "رسالة خادم المرشدية"، مشيرًا إلى ضرورة متابعة أسر أعضاء النشاط، على كافة المستويات.

وانتهى اللقاء بوضع آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، من قبل نيافة المطران، الذي هنأ الجميع، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

وبرعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "بطمان"، أقيم أول اجتماع شباب مشترك بين كنيستي العائلة المقدسة، بالمطرية، والسيدة العذراء بشبرا.

أقيم اللقاء في ضيافة كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، ومسؤولي اجتماع الشباب بالكنيستين.

بدأ اليوم بكلمة من الأب جورج سليمان حول بعض المعالم الكنيسة، أعقبها فقرة للتعارف المتبادل بين الشباب المشاركين، تلاها، محاضرة الاجتماع، ألقاها السيد سامر ماهر.

جاءت محاضرة اللقاء بعنوان "كيف نقبل التغيير؟"، حيث تم التحدث عن كيفية الخروج من منطقة الراحة، الخاصة بنا. تضمن اليوم أيضًا مشاركة الشباب ببعض الألعاب الترفيهية، والترانيم الروحية.

وانتهى اللقاء بمناقشات حول هدف هذا الاجتماع المشترك، بالإضافة إلى توزيع الهدية التذكارية، الخاصة باليوم.