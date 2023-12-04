الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون بمصر

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى مرشدية السجون بمصر، اجتماع مجلس إدارة الخدمة، وذلك بمقر دار الضيافة، التابع للمطرانية.

حضر اللقاء الأب بولس نصيف، منسق عام خدمة مرشدية السجون، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو خدمات مرشدية السجون بمصر، واستمع صاحب النيافة إلى جميع تحديات، ومقترحات الحاضرين.

رسالة خادم المرشدية

وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا لمسؤولي الخدمة بعنوان "رسالة خادم المرشدية"، مشيرًا إلى ضرورة متابعة أسر أعضاء النشاط، على كافة المستويات.

وانتهى اللقاء بوضع آليات العمل، خلال الفترة المقبلة، من قبل المطران الذي هنأ الجميع، بحلول عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد.

كما شارك أمس، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، في المؤتمر الجماهيري، لدعم، وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات، والمشروعات القومية، بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك تحت إشراف، وتنظيم أمانة حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا، بمدينة بني مزار، بمشاركة الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، ووفد من كهنة الإيبارشية، بحضور سيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورئيس الحزب، وقيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب، والشيوخ، بمحافظة المنيا، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية، والشعبية، وشعب محافظة المنيا.

المطران جان ماري شامي يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس كيرلس بمصر الجديدة

هذا وترأس أمس، المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة.

شارك في الصلاة الأيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والإكسرخوس جورج بنا، الوكيل البطريركي بالسودان، والأب سليمان كشاشا المخلصي، حيث ألقى المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "كيف نسلك كأبناء النور ويظهر إيماننا".

تضمن القداس الإلهي إعطاء الأب المطران البركة، إلى الأخ فادي فرنسيس، كمساعد علماني، لتوزيع الإفخارستيا، داخل الكنيسة، بالإضافة إلى مباركة الأطفال، الملتحقين بالمدارس للمرة الأولى.

تضمن اليوم أيضًا تكريم خريجي مختلف المراحل التعليمية بالرعية، وتوزيع الشهادات التقديرية عليهم، من قبل سيادة المطران.