الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ذكراه.. الانتاج الأدبي والمؤلفات الدينية للقديس الدمشقي

الكنيسة
الكنيسة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر ووكيلها للشؤون العربية، إن اليوم تحتفل الكنيسة بتذكار القديس يوحنا الدمشقي.

واشتهر الاب يوحنا الدمشقي بالتصدي لمحاربي الايقونات، وكان له العديد من الانتاجات الأدبية والدينية مثل: 

أعماله الأدبية الدينية

اعتكف الأب يوحنا في صومعته بدير مار سابا؛ لكي يؤلف مع أخيه بالتبني قزما التسابيح والقوانين الكنسية، ولازالت الكنيسة البيزنطية تستخدم هذه التسابيح، وتدعوه «مجرى الذهب».

أُنتخب أخوه قزما أسقفًا على مايوما، المعروفة حاليًا بـ«ميليس»، وهي التي تقع بالقرب من غزة، وطلب قزما من أخيه أن يرسمه كاهنًا فرفض، غير أن بطريرك أورشليم قام بسيامته كاهنًا بغير إرادته، وذلك في حوالي عام 735 م.

تنيّح على الأرجح عام 749 م، في ديره بعد أن قضى حياة نسكية طويلة وفي الكتابة، وفي عام 1890 م، أعلن بابا روما لاون الثالث عشر أنه «معلم المسكونة».

ولعل من أروع ما قاله ردًا على محاولة فرض الخلقيدونيين عقيدتهم بالقوة وسلطان الإمبراطور: «إن الذي يحكم بالقوة ليس أبًا ولكنه سارق، لأن الأب يستعين بالمنطق لإقناع أولاده».

كتاباته:

1. ينبوع المعرفة: وهي موسوعة لاهوتية، كتبها في أواخر حياته بناء على طلب أخيه، وتضم 3 أجزاء: تعريفات فلسفية وبيان الهرطقات والإيمان الأرثوذكسي أو كتاب المائة مقالة.

2.مختصر الإيمان الأرثوذكسي.

3.مقالة عن الثالوث القدوس.

4.مقالة عن الثلاثة تقديسات.

5.مقدمة عامة عن العقائد، ربما جمعها تلاميذه في أول حياته بالدير.

6-8. ثلاث مقالات للدفاع عن الأيقونات المقدسة.

9. مقالة ضد أسقف يعقوبي.

10. مقالة ضد المانوية.

11. جدال: يدافع عن التجسد، ويرفض نظرية القضاء والقدر.

12. مقالة ضد الساحرات.

13. مقالة في الطبيعة المُركّبة.

14. مقالة في أن للمسيح إرادتين.

15. مقالة ضد النساطرة القائلين بأن للمسيح شخصين وطبيعتين.

16. مجادلة يوحنا الأرثوذكسي مع رجل مانوي.

17. شرح رسائل القديس بولس: استوحاه من كتابات القديس يوحنا الذهبي الفم والقديس كيرلس السكندري.

18-21. أربع مقالات في النسك عن: الصوم، الأرواح الشريرة الثمانية، والفضائل والرذائل، المواعظ.

22. وضع كتبًا عن الطقوس مع تسابيح وأناشيد دينية.

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