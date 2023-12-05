السجن المشدد 3 سنوات لـ"عصابة الخزينة" بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومصادرة الأسلحة البيضاء والدراجة البخارية المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بسرقة خزينه محل تجاري.

بلاغ بسرقة محل تجاري

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2169 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ بقيام المتهمين بسرقة محتويات محل ليلا، وبحوزتهم أسلحة بيضاء بدائرة القسم.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم فى ارتكاب واقعة السرقة ليلا عن طريق سرقة المنقولات والمبالغ المالية داخل محل المجنى عليه "ح.م.ح"، وذلك حال حملهم الأسلحة البيضاء وأدوات "مطاوى وسكاكين وعتلة حديد"، باستخدام دراجة بخارية توك توك قيادة المتهم السادس، وقاموا بقطع أسلاك الكاميرات وسرقة جاهز المراقبة وجهاز تخزين حاسب آلى، ومبلغ مالى قدرة 3 آلاف جنيه، كما تبين سرقة خزينة تحوى بداخلها على مبلغ ثلاثمائة وخمس وثلاثون ألف جنيه، وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة، وبالقبض على المتهمين إقرار بارتكاب الواقعة وارشدوا عن المسروقات، وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.



كانت قد قررت نيابة سيدي جابر بالاسكندرية، حبس عامل سابق ونجل سائق وآخرين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي والاشتراك مع آخرين وسرقة خزينة من داخل إحدى الشركات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بورود بلاغ من مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وبداخلها مبلغ مالى.



وجرى تشكيل فريق بحث جنائى، وتوصل إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم 9 أشخاص أحدهم عامل سابق بالشركة، ونجل سائق بالشركة، مقيمين، لأربعة منهم معلومات جنائية، وبحوزة أحدهم طبنجة صوت وعدد من الطلقات.



وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث استغل أحدهم سابقة عمله بالشركة محل البلاغ وقيامه بإستخراج نسخة من المفاتيح الخاصة بها وعلمه بمكان تواجد الخزينة، ويوم إرتكاب الواقعة كان إجازة للعاملين بالشركة، حيث توجه المتهمين لمكان الواقعة ودلف إثنين منهم لمقر الشركة مستخدمين المفاتيح المصطنعة وقيام باقى المتهمين بمراقبة محيط المكان وتمكنا من الاستيلاء على الخزينة وفروا هاربين، وبإرشادهم تم ضبط الخزينة مقطعة وكذا الآداة المستخدمة عبارة عن "صاروخ كهربائى" ومبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة. وأضاف المتهمين قيامهم بشراء بعض المتعلقات الشخصية لهم عبارة عن "هواتف محمولة، ودراجة نارية، وشاشة عرض، وبوتاجاز، ومشغولات ذهبية" وإنفاق باقي المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.