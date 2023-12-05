عاجل.. جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، والقنوات الناقلة

يشغل أذهان عشاق ومحبين الكرة المصرية معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمتابعة جميع المباريات في وقتها الصحيح على القناة الصحيح.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-12-2023 والقنوات الناقلة

وتستعرض “الدستور” جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 بكافة البطولات حول العالم، وذلك فضلًا عن القنوات الناقلة لها.

وتتواصل متعة كرة القدم في مساء اليوم الثلاثاء بعدد من المباريات المفصلية محليًا وأوروبيًا.

وتعد أبرز منافسات اليوم الثلاثاء في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي ستشهد مباريات لأربعة أندية عربية وهي النصر السعودي، ونادي العين الإماراتي، نادي الفيحاء السعودي، ونادي الدحيل القطري.

كما ستوجد مباراتان في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيلتقي المتصدر أرسنال بلوتون تاون وولفرهامبتون وبيرنلي.

وبعض المباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في الدوريات العربية الكبرى في مصر وتونس.

وفي التقرير التالي تنشر "الدستور" أهم مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

مواقيت مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر

مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر

باختاكور - الفيحاء، (05:00 بتوقيت مكة المكرمة) - SSC1 HD

أهال - العين، (05:00 بتوقيت مكة المكرمة) - AD Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1

استقلال دوشنبه - النصر، (07:00 بتوقيت مكة المكرمة).- beIN Sports AFC 1 HD

برسيبوليس - الدحيل، (07:00 بتوقيت مكة المكرمة). - beIN Sports AFC HD

مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز

وولفرهامبتون - بيرنلي، (10:30 بتوقيت مكة المكرمة) 2 beIN Sports HD

لوتون تاون - آرسنال، (11:30 بتوقيت مكة المكرمة).1 beIN Sports HD

مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في الدوري المصري

الإسماعيلي - البنك الأهلى، (08:00 بتوقيت مكة المكرمة)، ONTIME SPORTS HD

مباريات اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر في دوري الرابطة التونسية المحترفة الأولى

مستقبل المرسى - الترجي الرياضي، (04:00 بتوقيت مكة المكرمة)، Tunisia Nat.