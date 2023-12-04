الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي ويانج أفريكانز
الأهلي ويانج أفريكانز

عقب انتهاء مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الثانية بمرحلة  المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي التالية، لاسيما أنه ستكون داخل الأميرة السمراء، في ظل غيابه مؤقتا عن الساحة المحلية لارتباطه القارية، أمام شباب بلوزداد الجزائري، هو الأكثر قراءة و تداولا على كافة محركات جوجل.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار نتائج فريق الأهلي المتذبذبة مؤخرا، سواء في مسابقة دوري نايل أو مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبلة الموافق 8 ديسمبر 2023، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لجميع منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، فضلا عن مواجهتي النهائي من المسابقة القارية.

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة، بدوري أبطال إفريقيا، والتي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري و ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني.

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و يتربع المارد الأحمر، على قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يلي ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري، برصيد 3 نقاط لكل منهما، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطة وحيدة.

واستهل الأهلي مشواره في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بكتسح ميدياما الغاني بنتيجة 3/0، ثم التعادل الإيجابي مؤخرا مع يانح أفريكانز التنزاني 1/1.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بلقب النسخة الماضية، من الأميرة السمراء، وذلك على حساب الوداد المغربي، والفوز ذهابا 2/1، والتعادل الإيجابي إيابا 1/1.

ويمتلك المارد الأحمر، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 بطولة، البداية كانت مع نسخة 1987، ثم 1982، و2001 و2005، و2006 و2008، 2012 و2013، و2020 و2021، و2023.


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