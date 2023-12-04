إدارة الأهلى تحسم مع كولر قائمة المونديال والمفاضلة بين قفة ومروان حمدى

استقرت لجنة التخطيط على عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، من أجل منافشة قائمة الفريق النهائية التي سوف يتم إرسالها خلال الساعات المقبلة للمشاركة في مونديال الأندية بالسعودية.

وتناقش اللجنة مع المدير الفني مسألة ملف المهاجم الذي سيتم تدعيم به الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث هناك مشاورات على ضم مروان حمدي، مهاجم النادي المصري بانتقاله إلى أحد الأندية في يناير، على أن يعود بعد ذلك للأهلي في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن أحمد أمين قفة هو المهاجم الثاني الذي يدرس الأهلي التعاقد معه حال فشل صفقة مروان حمدي بعد اعتراض الجماهير علي ضم أي لاعب من المصري البورسعيدي.

كولر يكشف سر استبعاد أكرم توفيق وعبدالقادر من رحلة تنزانيا

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب حول موقف كولر من الثنائي أحمد عبدالقادر وأكرم توفيق لاعبي الفريق بعد استبعادهما من رحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.

وأكد المصدر أن مارسيل كولر أخطر الجهاز المعاون بأنه غير راض عن مستوى أكرم توفيق وأحمد عبدالقادر وما حدث في لقاء سموحة وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية واللعب بفردية.

وأضاف المصدر أن كولر يرى أن أكرم وعبدالقادر لم يقدما الأداء المنتظر منهما في المباراة الأخيرة، لذلك تم استبعادهما من مباراة يانج أفريكانز وسوف يحسم مشاركتهما في لقاء شباب بلوزداد الجزائري حال الحكم علي مستواهما في التدريبات المقبلة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تعادل بهدف لمثله مع يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت أمامه أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة، خاصة في المحاولات الهجومية التي لاحت أمام حسين الشحات ومحمود كهربا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر، لكنها أهدرت جميعًا نتيجة لعدم إتقان اللمسة الأخيرة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 86 بهدف حمل توقيع بيرسي تاو وتعادل يانج أفريكانز في الدقيقة 91، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 4 في صدارة المجموعة ويحصل يانج أفريكانز على أول نقطة.