الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التربية والتعليم يكشف لـ"الشاهد" كيف أقنع الرئيس بعودة الأسئلة المقالية للثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه في أول لقاء له مع الرئيس السيسي بعد توليه الوزارة، تحدث معه عن امتحانات الثانوية العامة، ونظام البابل شيت، مؤكدًا أن البابل شيت يعتمد على التعرف على الإجابة وليس إنتاجها.

وأضاف “حجازي”، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه قال للرئيس أن أولادنا عندما يتم امتحانهم بهذا الشكل لو طلب منهم عمل مذكرة عرض لن يعرفوا لأنهم اعتادوا على وجود الإجابة.

إقناعه للرئيس بعودة الأسئلة المقالية

وأكد أن نسبة الأسئلة المقالية تكون موجودة مع الاختيار المتعدد الأسئلة المقالية القليلة التي بها تكثيف وتصحيحها يكون موضوعي فقال له الرئيس  "هترجع التصحيح البشري"، فأخبره أنه من الممكن عمل إسكان لإجابة الطالب ويتم إرسالها لمدرسين ليصححوها.

وأكد ان تصحيح هذه الورقة يتم عبر مدرسين وإذا زادت إحدهما عن نصف درجة فإنها تمرر لمدرس ثالث وهذا حدث فقال الرئيس: "أنا موافق 15% أسئلة مقالية قصيرة"، مشيرًا إلى أنه شكره لأن 15 مثل 20 لأن الطالب وقتها سيذاكر من أجل إنتاج الإجابة وهذه من المسائل التي تدخل فيها الرئيس.

وأشار إلى أن الطرق التقليدية في التصحيح كانت تتم على ترابيزة واحدة مع وجود المراجع معهم.

وأوضح أن الرئيس سأل عن القدرة التشغيلية بالمدارس، وميزانية المدرسة وكان هذا السؤال مفاجئًا له، مؤكدًا أن الرئيس يتدخل في التفاصيل بدقة جدًا ويسمع بانصات بالغ.

وزير التربية والتعليم الرئيس السيسي عودة الأسئلة المقالية إقناعه الثانوية العامة

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