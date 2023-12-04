الخارجية: السلطات المصرية فقط التي تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة

قالت وزارة الخارجية إن السلطات المصرية، فقط هى التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة إلى أرض الوطن.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل أن الخارجية المصرية أعلنت أنه سيتم إعداد كشوف تفصيلية بالأسماء لموافاة السلطات المصرية المعنية لتسليمها للقائمين علي معبر رفح لتسهيل عملية عبورهم من غزة إلى مصر.

تابع بيان الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله والقطاع القنصلي يتلقيان أسماء والوثائق الخاصة بالمصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.