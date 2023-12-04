الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الاحتلال حطّم عدة محال في رام الله بسبب بيع منتجات فلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مدينة قلقيلية تعرضت لاقتحام من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى اغتيال شابين.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن قوات الاحتلال اشتبكت بشكل مباشر مع عدد من الشباب الفلسطيني، خاصة بعد احتجاز جثامين الشباب الفلسطيني.

أشارت السلامين إلى أن الاحتلال حطّم عدد من المحال في رام الله، بسبب بيع منتجات فلسطينية حيث تم رمي كل المنتجات في القمامة، إضافة إلى تنفيذ عدد من الاعتقالات العشوائية في المنازل هناك.

القاهرة الإخبارية منتجات فلسطينية رام الله الإحتلال الإسرائيلي ولاء السلامين مراسلة القاهرة الإخبارية

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