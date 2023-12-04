سوليفان: جماعة الحوثي تدعمها إيران لتهديد الأمن والسلم العسكريين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، إن السفن التجارية التي تعرضت للهجوم في البحر الأحمر ليست تابعة لإسرائيل، مؤكدًا أن جماعة الحوثي تهجم على السفن دون التأكد من تبعيتها لإسرائيل.

الهجوم على السفن يمثل تحديًا للسلم والأمن العسكريين

وأضاف سوليفان، خلال مؤتمر صحفي أن موقف الولايات المتحدة يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي وهو أن الهجمات على السفن غير مقبول ونقوم بمحادثات مع شركاءنا لأن الهجوم على السفن يمثل تهديدًا للسلم والأمن العسكريين.

وتابع أن لديهم قوات بحرية في أماكن أخرى تعالج الهجمات ويقومون بمباحثات عدة مع كل الفرق لضمان أمن الملاحة البحرية، مؤكدًا أن كل العالم يجب أن يقف موحدًا لمعالجة التحدي الذي تفرضه جماعة الحوثي وفي ظهرها إيران والتي تمدها بالأسلحة اللازمة.