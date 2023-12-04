الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التعليم يُجيب على أسئلة "الشاهد": هذا أول تكليف لي بعد حلف اليمين

د. محمد الباز
د. محمد الباز

كشف د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل الجلسة التي جمعت بينه وبين د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعد توليه حقيبة الوزارة.

أضاف حجازي، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د.محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء تحدث معه بأن هناك مشكلة في قناعة المجتمع المصري بالتغيير وأنه يريد منه العمل عليها وإكمال التطوير بالوزراة؛ لأنه يخص الدولة وليس الوزير، مؤكدًا أن هذه أهم النقاط التي تحدثا فيها.

وأكد أن الرئيس السيسي في أول اجتماع معه بعد حلفه لليمين، كان نصيب وزارة التعليم كبيرًا، حيث حثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير ولا بد أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه الرئيس بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وتابع أن الرئيس قال له “إننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية، كما كلفه الرئيس بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين، لأنهم قاطرة التقدم”، مشيرًا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.

تفاصيل برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه د. محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

وزير التربية والتعليم الرئيس عبدالفتاح السيسي حلفه لليمين التكليفات أهمية التغيير

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