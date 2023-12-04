الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصواء الخلالى: السيسى يفتتح إيديكس 2023 ويتفقد قدرات مصر الدفاعية والعسكرية (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

تحدثت الإعلامية قصواء الخلالي عن افتتاح الرئيس السيسي لمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023 الذي يشهد مشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجالات التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية.

وأعربت الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، عن فخرها بالمشاهد التي رأتها صباحا من المعرض التي تظهر قدرات مصر واستعداد العالم؛ للتعامل والتعاون معها تحت الظروف الراهنة.
وأشادت بالفيلم التسجيلي الذي عرض في افتتاح المعرض، الذي أنتجته هيئة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ووصفته بالرائع والممتع، كما نقلت كلمة وزير الدفاع، التي تضمنت تفاصيل عن استقرار الوطن.

واختتمت الخلالي حديثها، بالتأكيد على أن المعرض يمثل مبعث فخر واعتزاز للمصريين والدولة المصرية، ورسالة مهمة للخارج بأن الوطن مستقر وآمن ولديه قوات مسلحة تبعث على الفخر، وقيادة سياسية واعية ومدركة للمخاطر، ولديها قدرة على جذب الجميع ليصبح هنا الملتقى في مصر.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية إيديكس 2023 التسليح والصناعات الدفاعية مصر وزير الدفاع

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