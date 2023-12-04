الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 85 منشأة طبية خلال حملات العلاج الحر بالمنوفية

فريق إدارة العلاج
فريق إدارة العلاج الحر بالمنوفية

قامت إدارة العلاج الحر بالمرور علي 1131 منشأة طبية خلال شهر نوفمبر، تنفيذًا لتعليمات الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالإهتمام بالمرور المكثف لإحكام الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة.

وأكدت  الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بصحة المنوفية، أن حملة العلاج الحر راجعت التزام المؤسسات وتبين التزام 532 منشأة مطابقة للاشتراطات وتم إنذار 443 منشأة لتلافي السلبيات وغلق 58 منشأة وجاري استصدار قرار غلق لـ107  منشأة وبلغ عدد مخالفات اشتراطات الترخيص 106 وعدد المنشآت المخالفة لسياسة مكافحة العدوى 321 كما بلغ عدد المنشآت غير المرخصة 77 منشأة ولم يتم تسجل أي مخالفة لوجود عمالة غير مؤهلة.

وتنوعت المنشآت بين عيادات خاصة بعدد 704، ومعامل تحاليل 259، مراكز بعمليات 48، مراكز علاج طبيعي 46،  محلات نظارات 51 ومستشفيات خاصة 23. 

صحة المنوفية العلاج الحر المرور على المنشآت الصحيه غلق 85منشاه محافظة المنوفية

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