الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"متبقيات المبيدات" ينتهى من تدريب مفتشى الحجر الزراعى على طرق سحب عينات الصادرات

تدريب مفتشي الحجر
تدريب مفتشي الحجر الزراعي

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالحفاظ على سمعة  الصادرات الزراعية المصرية، والمكتسبات التي حققها هذا القطاع  خلال الفترة الماضية، من حيث حجم الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وذلك من خلال ضمان تشديد عمليات الرقابة على الصادرات الزراعية، وأيضا الواردات الزراعية وخاصة التقاوي، والواردات ذات الأصل الحيواني ومتابعة عمليات الفحص والرقابة والمتابعة والتحليل للعينات بكل دقة، مع ضمان سرعة إصدار النتائج، حتى لا تتعطل مصالح المصدرين.

متبقيات المبيدات 

وأعلنت الدكتورة  هند عبداللاه، مدير  المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن الانتهاء من تدريب الدفعة الرابعة والخامسة من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوي".

وأعلنت  عبداللاه  أن هذا البرنامج تأتي أهميته في ضوء تدريب وتأهيل مفتشي الحجر الزراعي على طرق وأساليب سحب العينات، مما يساعد في كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التي سيتم تصديرها بشكل أفضل، كما أشارت إلى أن هذا البرنامج يوضح أهمية التعاون بين جميع الجهات التي تعمل في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية وأهمية نقل وتبادل الخبرات فيما بينها.

وفي ذات الإطار أشارت عبداللاه  إلى أن هذا البرنامج اشتمل على مقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات في الحاصلات الزراعية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقًا لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الاتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم السموم الفطرية في صادرات الفول السوداني، وأخيرًا معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات وإرسالها إلي معامل التحليل. 

وتم إجراء التدريب وفقًا لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملي للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملي على كافة الحالات الخاصة بصادرات الخضر والفاكهة والفول السوداني حيث اشتمل التدريب أيضا على توضيح الفرق بين انواع العينات من حيث الحجم في الخضر والفاكهة مثل ثمار البطيخ أو البطاطس أو البرتقال أو الفراولة عند سحب العينات وأثر ذلك على طريقة وأسلوب  السحب ووزن العينة وطريقة جعل العينة ممثلة عن المساحة داخل المزرعة أو الشحنة لتكون ممثلة.

المركزي لمتبقيات المبيدات الصادرات الزراعية البحوث الزراعية الزراعة واستصلاح الأراضي متبقيات المبيدات

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