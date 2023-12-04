الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": إدخال 85 شاحنة واستقبال 27 مصابًا فلسطينيًا عبر معبر رفح

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية مصطفي عبد الفتاح

قال مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية إنه تم إدخال 85 شاحنة من المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومن المحتمل أن تزيد الحصيلة في الساعات القادمة .

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أنه تم تجهيز نحو 15 شاحنة جديدة محملة بالمساعدات الإنسانية والدوائية، فضلًا عن الأدوات الخاصة بالشتاء مثل البطاطين والملابس.

وفيما يخص المصابين من الجانب الفلسطيني، فقد تم استلام 27 مصابًا وعلى الفور تم توجيههم للمستشفيات المختصة لتلقى العلاج اللازم.

ونوه عبد الفتاح إلى أن أصوات القصف الذي يتعرض له سكان جنوب غزة باتت قريبة للغاية، مشيرًا إلى أن دوي الإنفجارات الناجمة عن القصف يدفع العاملين على تجهيز المساعدات على مواصلة العمل لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين.

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