الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استفزاز الدون.. ما العقوبة المنتظرة لـ على البليهى بعد طرده أمام النصر؟

علي البليهي وكريستيانو
علي البليهي وكريستيانو

كشفت تقارير صحفية، الإثنين، عن عقوبة علي البليهي مدافع فريق الهلال بعد طرده أمام النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، موسم 2023-2024.

وخرج البليهي بالبطاقة الحمراء قبل نهاية المباراة، وذلك بعد توجه لاستفزاز مشجعي فريق النصر بالمدرجات.

وحسم الهلال حسم ديربي الرياض لصالحه بفوزه على ضيفه النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة الخامسة عشرة لبطولة دوري روشن السعودي.

وحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اكتفت بإيقاف البليهي لمباراة واحدة، نتيجة الطرد، وعدم معاقبته بأي عقوبات إضافية.

أوضح التقرير أن ذلك يأتي إثر خلو تقرير الكولومبي ويلمار رولدان حكم المباراة، من كتابة أي أمر آخر يستوجب النظر فيه من اللجان الرياضية المتخصصة، لتطبيق عقوبة إضافية على اللاعب.

كان البليهي حديث عدد من وسائل الإعلام العالمية، بسبب استفزازه وتحديه للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

علي البليهي الهلال النصر الدوري السعودي دوري روشن

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