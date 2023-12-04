الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. تصوير حلقة هنيدي وحفلة رامي صبري ببرنامج "سولد اوت"

رامي صبري ومحمد هنيدي
رامي صبري ومحمد هنيدي ببرنامج سولد اوت

يستقبل مسرح الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء، تصوير حلقة النجم محمد هنيدي وحفلة النجم رامي صبري ببرنامج “سولد أوت” والمقرر عرضها خلال أيام عبر منصة “واتش ات” الرقمية وقناة CBC الفضائية.

ويشهد المسرح تصوير حوار مفتوح مع النجم محمد هنيدي يديره الإعلامي محمود سعد ويشارك فيه الجمهور بعدد من الأسئلة والذي يفتح فيه قلبه عن ذكرياته منذ دخوله عالم الفن وتحديدا فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية" وكذلك كواليس أعماله الفنية القديمة والحديثة.

ويلي الحوار تصوير حفلة للنجم رامي صبري ضمن عروض برنامج “سولد أوت ميزوك” يقدم خلاله مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه المختلفة القديمة والجديدة. 

أسعار تذاكر حلقة محمد هنيدي في sold out 

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

  • الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيه.
  • الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.
  • الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيه.
  • الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول.

برنامج Sold Out

وتتنوع عروض Sold Out  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وأخرى موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية، كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد.

يتميز كل عرض من Sold Out بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ وهي العروض الكوميدية Standup Comedy ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفون أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضًا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

مسرح الجامعة الأمريكية النجم محمد هنيدي النجم رامي صبري رامى صبرى سولد أوت cbc محمود سعد الإعلامي محمود سعد

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