الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة حياة خطاب: النسخة الاستثنائية لمنتدى شباب العالم تهدف لإرساء السلام

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم أمس الأحد، في مدينة السلام شرم الشيخ، يأتي استكمالا لجهود المنتدى خلال السنوات الماضية ودوره المحوري في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك مجهوداته في إرساء السلام، خاصة في ظل إطلاقه لمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية». 

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نشوى رائف: منتدى شباب العالم يفتح الأفق بين شعوب العالم للتعارف وتبادل الأفكار

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نائب بالشيوخ: مبادرة منتدى شباب العالم لإحياء الإنسانية رسالة سلام لإنقاذ ضحايا الصراعات

النسخة الاستثنائية تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إدارة منتدى شباب العالم من خلال هذه النسخة الاستثنائية تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، والعمل كذلك على حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان وتحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وأشادت النائبة حياة خطاب، بالجلسات النقاشية وورش العمل التي تم عقدها على مدار يومي أمس واليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات الصراعات والحروب المسلحة على الإنسانية، وكيفية الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الاقتصادي، وأيضًا المساعدات الإنسانية التي تعد بمثابة جسر الأمل في الأزمات، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي تم تنظيمها إلى النصب التذكاري للمنتدى للشباب من مختلف الجنسيات ومشاركتهم للقصص المختلفة، وتوجيههم العديد من الرسائل من أجل السلام.

وأوضحت أن الدولة المصرية دائما ما تسعى لإقرار السلام سواء إقليميًا أو دوليًا، وأن تنظيم هذه النسخة الاستثنائية في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة بالكامل، وكذلك الصراعات الدولية، تأتي كخطوة مهمة تتكامل فيها جهود المنتدى مع جهود الدولة المصرية بحثًا عن السلام.

عضو مجلس الشيوخ منتدى شباب العالم لمبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية الدولة المصرية السلام

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