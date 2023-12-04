كيف تحمي نفسك من فيروس الالتهاب الرئوي المنتشر؟

ينتشر فيروس الالتهاب الرئوي، مع بداية فصل الشتاء، وتراجع درجات الحرارة، بما يساعد على انتشار الفيروسات، ويعتبر الحوامل والأطفال أقل من عامين وكبار السن، من أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بفيروس الالتهاب الرئوي، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، والمدخنين، وأصحاب الأمراض المزمنة، ويقدم الدستور في التقرير سبل الوقاية من فيروس الالتهاب الرئوي.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

الالتهاب الرئوي هو حالة رئوية معدية تسبب التهاب الأكياس الهوائية المرنة العديدة التي تشكل الرئتين، مما يقلل من قدرة الرئتين على العمل، حيث يجد المريض صعوبة في التنفس، ويسعل مع بلغم أو صديد، ويعاني من حمى وقشعريرة.

أعراض الالتهاب الرئوي

تشمل الأعراض السعال الذي قد يسبب تراكم المخاط، وارتفاع درجة الحرارة، والصداع، وقشعريرة أو تعرق شديد،وضيق التنفس أثناء المشي أو الحركة الجسدية أو حتى بدون نشاط، وفقدان الشهية، وقئ وغثيان، وألم في الصدر أثناء السعال أو التنفس، والشعور بالإرهاق والتعب

الوقاية من الفيروس

هناك عدة طرق للوقاية من الفيروس، أهمها اتباع نظام غذائي سليم، يحتوي على فيتامين سي، والزنك اللذان يعملان على تقوية المناعة، والنظافة الشخصية، وغسل اليديون باستمرار، والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي، لكون الإنفلونزا تعد عامل مساعد للإصابة بالالتهاب الرئوي، وتجنب التدخين لأنه يعيق قدرة الرئة على محاربة أنماط العدوى المختلفة.

مراجعة الطبيب في حال استمرار أعراض الانفلونزا أو الزكام لمدة زمنية طويلة دون الاستجابة للعلاجات الدوائية، و اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية واخذ قسط كافي من الراحة لمساعدة الجسم على التخلص من الفيروسات.