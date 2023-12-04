الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في يومه العالمي..  كل ما تريد معرفته عن مثلث برمودا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ العالم في أخذ أسطورة مثلث برمودا بجدية في 5 ديسمبر 1945، بعد حادثة الاختفاء المشهورة لمجموعة طائرات الرحلة 19، وتم الاتفاق على اعتبار  5 ديسمبر من كل عام " يوم مثلث برمودا".

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ما هو مثلث برمودا؟

 

مثلث برمودا هو منطقة جغرافية على شكل مثلث متساوي الأضلاع، نحو 1500 كيلومتر في كل ضلع، ومساحته حوالي مليون كم مربع، ويقع في المحيط الأطلسي بين برمودا، وبورتوريكو، وفورت لودرديل فلوريدا، ويشمل المثلث فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وجزر برمودا تابعة لبريطانيا وجزر البهاما، ويعتبر خندق بورتوريكو النقطة الأعمق في المحيط الأطلسي بـ 30،100 قدم، وهو يقع ضمن إحداثيات مثلث برمودا.

قصة مثلث برمودا

كان أول ادعاء بحالات اختفاء غير طبيعي في برمودا في 16 سبتمبر 1950، من مجلة أسوشيتد برس بمقالة من إدوارد فان وينكل جونز، بعد عامين، نشرت مجلة فيت Fate مقالة بقلم جورج العاشر ساند بعنوان «لغز في البحر عند بابنا الخلفي» تتحدث عن فقدان العديد من الطائرات والمراكب، بما في ذلك فقدان الرحلة 19.

وبعدها توالت حوادث اختفاء السفن والطائرات في المنطقة، وتعد مشكلة الخطأ في البوصلة إحدى المسببات في حوادث المثلث، في حين أن البعض افترضوا نظرية وجود طاقة غير عادية من القوة المغناطيسية تكمن في تلك المنطقة، ومثل هذه الحالات لم تظهر من قبل.

وتعتبر العواصف الاستوائية عواصف قوية، وهي تنشأ في المياه الاستوائية وقد سببت ضياع آلاف الأرواح وخسائر تقدر ببليونات الدولارات، وكان إحدى ضحاياها الأسطول الإسباني لفرانسيسكو دي بوباديا في عام 1502 وكانت هذه أول حادثة تسجل في التاريخ لخسارة من عاصفة استوائية مدمرة. وكانت هذه العواصف في الماضي تسبب العديد من الحوادث التي ترتبط بالمثلث.

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