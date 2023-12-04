الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الإسماعيلية تُطلق مبادرة "ازرع" لدعم المزارعين والتوسع في الرقعة الخضراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، إطلاق وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مبادرة "ازرع" بالمحافظة.

وانطلقت فعاليات المبادرة من قصر الثقافة بحي ثالث الإسماعيلية، وتستهدف زراعة 51 ألف فدان قمح في المحافظة لدعم صغار المزارعين والتوسع في استزراع الأرضي الزراعية، تحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

شارك في الفعاليات المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، نقيب فلاحين الإسماعيلية، ممثلي الهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلي مبادرة ازرع،  معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. 

تدشين مبادرة “إزرع”

وتم تدشين مبادرة "ازرع" بالتعاون بين وزارة الزراعة والهيئة الإنجيلية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتستهدف زراعة مليون فدان قمح في 15 محافظة، حيث تقوم الهيئة الإنجيلية بتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة للمزارعين بتخفيض 50٪ من أسعارها.

وخلال العام الماضي.. استهدفت المبادرة في 8 محافظات، دعم 100 ألف مزارع وتشمل المرحلة الثانية هذا العام 15 محافظة وتستهدف 500 ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وتعمل مُبادرة ازرع على تحسين دخل صغار المزارعين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الآمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتوفير التقاوي المعتمدة طبقًا للخريطة الصنفية بأسعار مخفضة. 

وتقدم المبادرة الدعم الفني والإرشادي والمدارس الحقلية والندوات الإرشادية، من خلال الجهات التابعة للوزارة قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

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