الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حنان عمار تطالب بمحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة حنان عبده عمار

ثمنت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، موقف الدولة المصرية التاريخي والمشرف تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لمجازر دموية وحرب إبادة جماعية على يد الكيان الصهيوني المتغطرس.

إيقاف المجازر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي 

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إنه منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة وعظيمة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وإيقاف المجازر التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضده، وإنهاء معاناة الأبرياء العزل الذين يتعرضون لانتهاكات صارخة مخالفة تمامًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.

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موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت 

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ وواضح للجميع، ولن تتخلى مصر عن فلسطين مهما كانت التحديات والصعوبات، موضحة أن جهود مصر المبذولة خلال الأيام الماضية تؤكد أن مصر لا تتخلى عن أشقائها.

واختتمت: "ستظل مصر دائمًا سند لأشقائها، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك الفوري والعاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومحاكمة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين".

وأعلن المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 15899 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي 70 % منهم نساء وأطفال.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين،  إن مستشفيات غزة تعجز عن التعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى، مطالبًا  بتفعيل القانون الإنساني لحماية المستشفيات.

وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم، إلى التوصل لحل يسمح بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار داخل غزة، بما يسمح لإيصال المزيد من المساعدات والخدمات الطبية لسكان القطاع.

عضو مجلس النواب الدولة المصرية القضية الفلسطينية الكيان الصهيوني قطاع غزة فلسطين

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