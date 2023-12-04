الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسي: المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق دستورى أصيل وواجب وطني على كل فرد

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

 أعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداداته للانتخابات بالعديد من الجهود والأنشطة، في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية2024، والمقرر عقدها على مدار ثلاثة أيام في الفترة من  10 حتي 12 ديسمبر 2023  داخل مصر.

و أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة،مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن  هذا الحق، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى الهام.
 

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رابط الاستعلام عن لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 وخطوات تغيير اللجنة الانتخابية

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 كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائمًا تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.

2000 متابع ميداني 

وأشارت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية، إلى أن المجلس أطلق مرحلة جديدة من حملة طرق الأبواب "بلدي امانة" تسبق الانتخابات الرئاسية في الداخل، لحث السيدات على المشاركة والادلاء بأصواتهن، وأضافت أن المجلس سيتابع ميدانيا الانتخابات، من خلال فرق متابعين ميدانيين يصل  عددهم الى مايقرب 2000 متابع على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أشارت إلى وجود غرفة عمليات مركزية للمتابعه الميدانية بالتعاون مع فروع المجلس بالمحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

 الرقم المختصر 15115 


 من جانبها أشارت الأستاذه أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة  بالمجلس  ، إلى إقامة غرفة عمليات مركزية بالمجلس والمعنية بمتابعة مشاركة المرأة في الانتخابات والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت، عبر تلقى شكاوى واستفسارات السيدات  على الرقم المختصر 15115، ومحاولة حلها.

ومن المقرر أن  المجلس القومي للمرأة سيكون على تواصل بصورة مباشرة مع غرف العمليات المركزية بكل من (الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ) للإخطار بأي معوقات يرصدها المتابعين على مدار أيام الانتخابات.

للاستحقاق الانتخابي الانتخابات الرئاسية2024 المجلس القومي للمرأة داخل مصر الدكتورة مايا مرسي المرأة المصريه

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