حكاية وطن.. كيف نفذت الدولة عملية الإصلاح السياسى خلال السنوات الماضية؟

نجحت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في تحقيق عملية إصلاح شاملة في مختلف المجالات، حيث رصد تقرير «الرؤية والإنجاز.. حكاية وطن» عملية الإصلاح السياسي في الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن الدولــة أدركت ضــرورة تحقيــق إصــلاح سياســي يضمــن انفتاحًا سياســيًا وحريــة فــي ممارســة العمــل السياســي علــى النحــو الــذي ينظمــه الدســتور والقانــون، بعـد أن نجحـت الجهـود فـي تثبيـت ركائـز الدولـة، والتغلـب علـى التحديـات الأمنيـة.

الإصـلاح السياسـي الشـامل

وقــد اســتند هــذا الإدراك بصــورة أو بأخــرى إلى ما يعد أصلًا من أصول النظام السياسـي فـي مصـر مـا بعـد ثورتـي 25 ينايـر و30 يونيو، والـذي يصلح بحـق أن يكون أساسًا يبنـى عليـه هـذا الإصـلاح السياسـي الشـامل، حيث نص الدســتور المصــري فــي مادتــه 74 علــى أن للمواطنيــن حــق تكويــن الأحــزاب السياســية، بإخطــار ينظمــه القانــون، وعــدم جــواز حــل الأحــزاب إلا بحكــم قضائــي؛ وكفــل القانــون حريــة تأسـيس الأحــزاب وممارسة نشـاطها بـكل حريـة ودون تعــرض للقمــع أو التضييـق، بمـا سـمح بتأســيس قرابــة 100 حــزب حتــى الآن؛ ســعيًا إلــى خلــق منــاخ ديمقراطــي حــر يعــزز مــن المشــاركة السياسـية الفعالــة للمواطنيـن ســواء كناخبيــن أو مرشحين أو حتى الانضمام للأحزاب السياسية كل وفق أيديولوجيتـه الخاصة.

ويعـد تمثيـل الفئـات الاجتماعيـة مؤشـرًا مهمـًا لمدى قــدرة النظــام السياســي علــى اســتيعاب وتمثيــل هــذه الفئــات، بمــا يتناســب مــع كثافتهــا العدديــة وقوتهــا الانتخابيــة بالمجتمــع، بخــلاف كونهــا معيــارًا لمــدى قــدرة النظــام علــى تطبيــق قيــم ومبــادئ الديمقراطيــة والمواطنــة بيــن أبنــاء الشــعب.

المجالــس النيابيــة ممثلــة لكل الفئــات الاجتماعيــة

لذلــك، حرصــت الدولــة علــى أن تكــون المجالــس النيابيــة ممثلــة لكل الفئــات الاجتماعيــة، فنــص قانــون 140 لســنة 2020 علــى أن يخصــص للمــرأة مــا لا يقــل عــن 25 % مــن مقاعــد مجلــس النــواب، التزامـًـا بالمـادة 10 مـن الدسـتور.

وحـدد القانـون أن تتضمـن كل قائمـة انتخابيـة عـددًا مـن الصفـات يجـب أن تتوافـر بمرشـحي القوائـم، وذلـك التزامـًا بالمادتيـن 243 و244 مـن الدسـتور، واللتيـن أكدتـا علـى أن الدولـة يجـب أن تعمـل علـى تمثيـل الشــباب والمسيحيين والأشــخاص ذوي الإعاقــة والمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج تمثيـلًا ملائمـًـا فــي مجلــس النــواب.

عودة مجلس الشيوخ

وأكـدت التجـارب الســابقة أهميــة وجــود غرفــة ثانيــة للســلطة التشــريعية تعــاون مجلــس النـواب لإنجـاز العمليـة التشـريعية وسـن القوانيـن بطريقـة تضمـن الشـفافية والاسـتفادة مـن الخبـرات الوطنيـة؛ ولتحقيـق هـذا الغـرض، أصـدر الرئيـس عبـدالفتــاح السيســي فــي يوليــو 2020 قانــون تنظيــم مجلــس الشــيوخ رقــم 141 لسنة 2020، والذى جاء إعمالًا للتعديــلات الدســتورية التــي وافــق عليهــا الشــعب فــي 2019.

ويضمــن مجلــس الشــيوخ زيــادة التمثيــل المجتمعــي وتوســيع المشــاركة وســماع أكبــر قــدر مــن الأصــوات والآراء، ويســهم فــي تطويــر السياســات العامــة للدولــة وبرامجهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خـلال المسـاعدة فـي إنجـاز التشـريعات وسـن القوانيـن بطريقـة أفضـل تضمن حســن الدراســة والمناقشــة، والاســتفادة القصــوى مــن الخبــرات المختلفــة.