الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرض للدراسات: نتنياهو يريد تصفية حساباته مع حماس بتعريض المنطقة بأكملها للخطر

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور جمال زقوت، رئيس مركز الأرض للدراسات، إن نتنياهو يخوض هذه المعركة بصورة شخصية، ويريد تصفية حساباته مع "حماس" مما يعرض إسرائيل والمنطقة بأكملها للخطر.

وأضاف زقوت، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن نتنياهو كان ولا يزال يرفض إقامة دولة فلسطينية، وسعى طوال الوقت إلى عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ومنع السلطة الفلسطينية من التحرك في اتجاه توحيد القيادة وجعلها في كيانًا واحد.

نتنياهو يغامر من أجل إطالة أمد الحرب

وأوضح رئيس مركز الأرض للدراسات، أن نتنياهو يعتقد أن ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي أهال التراب على استراتيجيته وإيدلوجيته، وليس فقط هالة تراب على ما يسمى بالجيش الذي لا يقهر والذي تربى عليه طوال هذا الوقت.

وتابع: نتنياهو يغامر من أجل إطالة أمد الحرب إلى أقصى ما يمكن، لأن انتهاء الحرب سيذهب به إلى السجن، وفي المقابل الشعب الفلسطيني يتعرض بفعل العقلية المريضة لـ "نتنياهو" إلى أبشع أنواع حرب الإبادة الجماعية، والتخطيط المعلن للتهجير القسري.

نتنياهو تصفية حساباته حماس تعريض المنطقة بأكملها للخطر الأرض للدراسات الدكتور جمال زقوت رئيس مركز الأرض للدراسات

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