مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الداخل وبدء الصمت الدعائي

أنتهت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، أعمالها من تصويت المصريين المقيميين في الخارج للانتخابات الرئاسية 2024، حيث جرت الانتخابات للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 1و2و3 ديسمبر الجاري، وسط حالة من الاستقرار والفرحة بين المصريين الذي حرصوا على ممارست حقهم الدستورى.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

وأجريت الانتخابات فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وعملت اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج أبزها أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.

مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج

من جانبه قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أعمال تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قد انتهت في مواعيدها المقررة بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، في ضوء فروق التوقيت المحلية لكل دولة.



وأكد أن السفارات والقنصليات التي تُجرى بها العملية الانتخابية، بدأت عملية فرز أصوات الناخبين وإثبات الأرقام التي حصل عليها كل مرشح بعد فصل الأصوات الصحيحة عن الباطلة، وإدراج إحصاء الأصوات وكافة البيانات المتعلقة بالانتخابات في المحاضر المخصصة لهذا الغرض، وسوف تتلقاها الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يتم ضمها إلى نتائج الفرز في أعقاب انتهاء مرحلة تصويت المصريين داخل البلاد، ومن ثم إعلان النتائج الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

بدء فتره الصمت الدعائي

وأوضحت الوطنيه للانتخابات انه يتم وقف الحمله الانتخابيه وبدء فتره الصمت الدعائي لانتخابات المصريين في الداخل اعتبارا من الساعه 12:00 صباحا يوم الجمعه 8 ديسمبر قبل يومين من تاريخ الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالداخل

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالداخل من الساعه 9:00 صباحا حتى الساعه 9:00 مساء ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر، ويتم انتهاء عمليه الفرز وتسليم المحاضر للجان العامه وقرارات اللجان العامه بشان الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقه بعمليه الاقتراع واعلان الحصر العددي للاصوات يوم الاربعاء 13 ديسمبر، فيما تتلقى الهيئه الطعون وقرارات اللجان العامه يوم الخميس 14 ديسمبر 2023.