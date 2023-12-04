الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"DMC" تبرز عدد "الدستور".. المواطنون بالخارج يكتبون بداية قوية لماراثون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

أبرز برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، موضوعًا لجريدة الدستور بعنوان "المواطنون في الخارج يكتبون بداية قوية لماراثون الانتخابات الرئاسية: إقبال كبير ومشاهد وطنية تاريخية".

ملحمة وطنية يقوم بها المصريين بالخارج من خلال التصويت

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، مدير تحرير بجريدة "الدستور"، إننا على مدار ثلاثة أيام من متابعة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، رأينا ملحمة وطنية يقوم بها المصريون بالخارج من خلال التصويت، وهذا يؤكد مدى وعي المصريين بأهمية هذا الاستحقاق.

وأضاف عبد الناصر، خلال لقائه بالبرنامج، اليوم الاثنين، أن أجواء التصويت للمصريين بالخارج كانت احتفالية، حيث رأينا الجميع مع أسرهم ويحملون علم مصر، وتشغيل أغاني وطنية، وهي أجواء احتفالية في حب الدولة المصرية حول الـ 137 مقر بالبعثات والسفارات التي تم التصويت فيها.

وتابع: أتوقع أن نسب الإقبال في هذه الانتخابات ستكون الأكبر، لأن هذا رابع استحقاق رئاسي يشارك فيه المصريين.

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