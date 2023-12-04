الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استمرار حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى الاتجار وترويج المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

txt

ضبط 50 كيلو مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في الشرقية

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وتم رصد نشاط 4 عناصر إجرامية لأحدهم معلومات جنائية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من منطقة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 16 كيلو جرام لمخدر الحشيش و14 كيلو جرام لمخدر الآيس "شابو" و3،500 لمخدر البودر و15000 قرص مخدر، وسيارة و2 سلاح أبيض ونظارة ميدان و4 ميزان حساس ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ21 مليون جنيه.

جنوب الجيزة تشكيل عصابي المخدرات النيابة العامة مخدر الحشيش

مواد متعلقة

حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة بالإسماعيلية 4 أيام

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسبوع الإثارة في الدوري الإنجليزي.. الصحف العالمية تتناول فرحة كلوب وغضب هالاند

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعا عن غزة!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة